Visita guidata esclusiva a Fondazione Meriggio

Da veronasera.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio alle ore 11:30, Fondazione Meriggio organizza una visita guidata esclusiva aperta al pubblico. L’evento permette di scoprire uno dei siti più suggestivi della zona, offrendo un’occasione per conoscere da vicino gli spazi e le particolarità dell’edificio. L’iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

È il momento ideale per concedersi una pausa di bellezza e scoperta.  Sabato 16 maggio, Fondazione Meriggio apre nuovamente le porte per una visita guidata esclusiva, in programma alle ore 11:30, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare uno dei luoghi più affascinanti del territorio di.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Visita guidata esclusiva di Fondazione MeriggioÈ arrivato il periodo perfetto per uscire di casa il weekend; esplorando il mondo e i posti più nascosti che offre il territorio.

Specola di Padova: storia, scienza e panorami unici in visita guidata esclusiva nel 2026.Domenica 22 febbraio 2026, la Specola di Padova aprirà le sue porte per una visita guidata speciale, offrendo ai visitatori un’immersione nella...

Trova facilmente notizie e video collegati.