Visita guidata esclusiva a Fondazione Meriggio
Sabato 16 maggio alle ore 11:30, Fondazione Meriggio organizza una visita guidata esclusiva aperta al pubblico. L’evento permette di scoprire uno dei siti più suggestivi della zona, offrendo un’occasione per conoscere da vicino gli spazi e le particolarità dell’edificio. L’iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.
È il momento ideale per concedersi una pausa di bellezza e scoperta. Sabato 16 maggio, Fondazione Meriggio apre nuovamente le porte per una visita guidata esclusiva, in programma alle ore 11:30, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare uno dei luoghi più affascinanti del territorio di.🔗 Leggi su Veronasera.it
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