Visita guidata esclusiva di Fondazione Meriggio

Durante il fine settimana, è possibile partecipare a una visita guidata organizzata dalla Fondazione Meriggio, dedicata a scoprire luoghi nascosti e meno conosciuti del territorio. L'evento offre l'opportunità di esplorare in modo approfondito alcuni degli angoli più suggestivi e meno frequentati della zona, accompagnati da guide esperte. La visita è rivolta a chi desidera conoscere meglio il patrimonio locale e vivere un'esperienza diversa dal solito.

È arrivato il periodo perfetto per uscire di casa il weekend; esplorando il mondo e i posti più nascosti che offre il territorio. Sabato 18 aprile Fondazione Meriggio riapre le porte a nuove visite guidate all’interno e all’esterno della villa per scoprire uno spazio ricco di storia, fascino e.🔗 Leggi su Veronasera.it Visita guidata esclusiva al mosaico romanico del DuomoDomenica 8 marzo, a partire dalle ore 15 su turni, nella la Cattedrale di Santa Maria Assunta, sarà possibile vedere lo straordinario mosaico...