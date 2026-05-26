Visione One Health e malattie croniche non trasmissibili | il congresso nazionale alla d' Annunzio

Da chietitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Si è tenuto all’Università “d’Annunzio” un congresso nazionale dedicato alla relazione tra la visione One Health e le malattie croniche non trasmissibili. L’evento ha affrontato temi come gravidanza, fertilità, nutrizione, obesità, diabete, microbiota, intelligenza artificiale, ambiente, genetica e aspetti psichici. La discussione ha coinvolto esperti di vari settori, con interventi e presentazioni su queste tematiche.

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All’Università “d’Annunzio” va in scena il congresso nazionale su “Visione One Health e malattie croniche non trasmissibili” (gravidanza, fertilità, nutrizione, obesità, diabete, microbiota,intelligenza artificiale, ambiente, genetica, psiche). L'appuntamento è per il 28 maggio nell'auditorium. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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