Visione One Health e malattie croniche non trasmissibili | il congresso nazionale alla d' Annunzio
Si è tenuto all’Università “d’Annunzio” un congresso nazionale dedicato alla relazione tra la visione One Health e le malattie croniche non trasmissibili. L’evento ha affrontato temi come gravidanza, fertilità, nutrizione, obesità, diabete, microbiota, intelligenza artificiale, ambiente, genetica e aspetti psichici. La discussione ha coinvolto esperti di vari settori, con interventi e presentazioni su queste tematiche.
All’Università “d’Annunzio” va in scena il congresso nazionale su “Visione One Health e malattie croniche non trasmissibili” (gravidanza, fertilità, nutrizione, obesità, diabete, microbiota,intelligenza artificiale, ambiente, genetica, psiche). L'appuntamento è per il 28 maggio nell'auditorium. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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