Visione One Health e malattie croniche non trasmissibili | il congresso nazionale alla d' Annunzio

Notizia in breve

Si è tenuto all’Università “d’Annunzio” un congresso nazionale dedicato alla relazione tra la visione One Health e le malattie croniche non trasmissibili. L’evento ha affrontato temi come gravidanza, fertilità, nutrizione, obesità, diabete, microbiota, intelligenza artificiale, ambiente, genetica e aspetti psichici. La discussione ha coinvolto esperti di vari settori, con interventi e presentazioni su queste tematiche.