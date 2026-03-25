diritto alla salute una rete per le malattie croniche e invisibili

Il diritto alla salute coinvolge una rete di servizi dedicati alle malattie croniche e invisibili, che spesso sono difficili da riconoscere e diagnosticare. Recentemente, sono state avviate iniziative per migliorare l’assistenza e la tutela di chi vive con queste condizioni. Il 23 si terrà un evento dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica e approfondire le sfide legate a queste patologie.

Galileo fu tra i primi a intuire che la realtà fosse attraversata da legami invisibili. Ma il 23 marzo, alla Camera dei Deputati, durante la presentazione della rete «Visibili per davvero», è stata proprio l'invisibilità a fare da anello: un legame sottile tra esperienze e storie segnate da invalidazione, ritardi diagnostici e mancato riconoscimento. L'iniziativa, promossa da Giovani & Futuro insieme a numerose associazioni impegnate nella tutela dei pazienti cronici, punta a garantire diagnosi più rapide e maggiori diritti per chi convive con condizioni mediche complesse e invalidanti. Nel corso dell'incontro si è parlato di invisibilizzazione medica, disoccupazione e della necessità di rafforzare le tutele, oltre a migliorare la formazione del personale sanitario sulle malattie croniche, in particolare quelle che colpiscono le donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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