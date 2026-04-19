a settimo torinese nasce un passo alla volta il gruppo di auto mutuo aiuto per famiglie con figli affetti da malattie croniche

A Settimo Torinese è stato creato un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto dedicato alle famiglie con figli affetti da malattie croniche. Il progetto si rivolge ai genitori che affrontano quotidianamente le difficoltà legate alla gestione di queste condizioni. Il gruppo si chiama “Un passo alla volta” e offre uno spazio di confronto e supporto tra persone che condividono esperienze simili.

A Settimo Torinese (Torino) prende vita un nuovo spazio di sostegno dedicato ai genitori che vivono ogni giorno la complessità della malattia cronica di un figlio. L’iniziativa, dal titolo “Un passo alla volta”, è stata promossa direttamente da alcuni genitori e si propone come gruppo di Auto Mutuo Aiuto per rompere l’isolamento e costruire una rete di ascolto e condivisione. L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 30 maggio alle ore 15.30 presso il Centro Famiglia di via Regio Parco 33A, con un pomeriggio pensato per accogliere adulti e bambini: confronto tra genitori ed esperti, momenti di animazione e giochi per i più piccoli e una merenda condivisa.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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