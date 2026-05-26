Vis Stellone una gallina dalle uova d’oro

Nel prossimo mese si dividerà tra Pesaro e Coverciano mister Andrea Gennari. Il tecnico otterrà infatti l’8 luglio il patentino da allenatore Uefa A, ovvero quello che permette di allenare da capotecnico nei campionati professionistici. Gennari sarà il primo degli otto tecnici scelti da Bosco all’esordio da primo allenatore e disporrá probabilmente di uno staff numericamente inferiore rispetto a quello di Stellone. Prima di lui nella storia vissina nessun vice aveva iniziato la stagione seguente da primo allenatore e nell’era Bosco solo Francesco Renzoni da secondo era passato al timone della prima squadra, in quel caso però per una sola giornata, in attesa dell’arrivo di mister Oscar Brevi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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