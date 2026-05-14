Il sistema Var, molto utilizzato nel calcio, viene spesso descritto come una risorsa preziosa. Secondo un articolo del Guardian, il team che si occupa del controllo video a Stockley Park osserva le partite senza parlare, lavorando in silenzio. Questa scelta ha portato a discussioni sulla sua efficacia e sul modo in cui influisce sulle decisioni arbitrali. La questione è al centro di dibattiti tra appassionati e addetti ai lavori.

Una cosa che forse non sappiamo, ci avverte Jonathan Liew sul Guardian, è che il team Var della Premier League a Stockley Park “guarda la partita in silenzio. Apparentemente, questo serve a favorire la concentrazione, a minimizzare le distrazioni e a proteggerli dall’influenza del rumore del pubblico. Ma se ci pensate bene, significa che gli arbitri in sala di controllo stanno guardando una partita completamente diversa da quella di praticamente chiunque altro al mondo”. In Italia va un po’ diversamente, accertano le Procure. Cioé, spiega l’editorialista, “ questo strano prodotto, igienizzato e profumato di calcio, è quanto di più lontano si possa immaginare dal vero lavoro di un arbitro dal vivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Var è una gallina dalle uova d’oro, perché il calcio dovrebbe tornare indietro?

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