Vis Casilina calcio Attili | Un anno non brillantissimo ma qualcosa di positivo c’è stato

La stagione dell’Under 19 della Vis Casilina si è conclusa con una vittoria casalinga per 2-0 contro l’Atletico. La partita ha visto segnare i gol di Heneizena e Padovano. Il tecnico ha commentato che, nonostante un anno non brillante, ci sono stati alcuni aspetti positivi. La gara si è disputata sabato scorso, sotto la direzione del mister Massimo Attili.

Roma – Si è chiusa sabato scorso la stagione dell’Under 19 provinciale della Vis Casilina. I ragazzi di mister Massimo Attili hanno terminato il campionato col successo interno per 2-0 contro l’Atletico in una gara “griffata” dalle reti di Heneizena e Padovano. E proprio quest’ultimo ha scritto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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