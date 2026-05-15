Vis Casilina calcio Buson | Il secondo posto è sicuramente un bel risultato
L’Under 17 regionale della Vis Casilina ha terminato la stagione al secondo posto, dopo aver vinto 5-0 in casa contro l’Alatri. La squadra, guidata dall’allenatore Alessandro Buson, si è posizionata subito dietro alla capolista Sora. La partita conclusiva ha visto i giovani calciatori ottenere un risultato positivo, consolidando la posizione in classifica. La società ha commentato il risultato come un buon traguardo per i ragazzi e per il percorso della squadra durante l’anno.
Roma – Ha chiuso l’annata con un bel secondo posto l’Under 17 regionale della Vis Casilina. I ragazzi di mister Alessandro Buson hanno concluso battendo 5-0 l’Alatri in casa e si sono piazzati dietro la capolista Sora. “Merito a loro che hanno vinto il campionato da imbattuti. A noi rimane. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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