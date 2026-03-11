Vis Casilina calcio Barile | Il gruppo è cresciuto ma c’è ancora da sudare

L'Under 16 regionale della Vis Casilina, guidata da circa un mese da mister Daniele Barile, ha migliorato la sua posizione in classifica grazie a nove punti ottenuti su dodici nelle ultime partite. I giovani calciatori hanno vinto due incontri importanti in scontri diretti, contribuendo a rafforzare la posizione del team. La squadra continua a lavorare duramente per migliorare e ottenere risultati sempre più consolidati.

Roma – Ha decisamente sistemato la classifica l'Under 16 regionale della Vis Casilina. I ragazzi, allenati da circa un mese da mister Daniele Barile (già direttore generale del club capitolino), hanno ottenuto nove punti su dodici con la nuova gestione tecnica vincendo due scontri diretti e la.

