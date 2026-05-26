Virtus una semifinale da prendere E ora anche i tifosi ritrovano fiducia
Alle 20, alla Virtus Arena, si gioca l’accesso alla semifinale, in programma sabato. La squadra deve vincere per passare il turno. I tifosi, dopo le recenti vittorie, mostrano rinnovata fiducia. Tre i dati principali: il risultato della partita, la prestazione della squadra e il sostegno del pubblico presente. La sfida rappresenta un momento decisivo per il percorso stagionale.
Due, anzi, tre, i dati sui quali riflettere. Partendo dal presupposto che, alle 20, alla Virtus Arena, i campioni d’Italia si giocano la possibilità di accedere alla semifinale che scatterà sabato. Il primo dato è legato alla reazione. Con le spalle al muro e reduce dalla più brutta partita della stagione – il ko interno con Cremona forse fu peggio, ma era un incidente di percorso – la Virtus s’è rialzata. Se siano state la parole di Massimo Zanetti nel prepartita o la chiacchierata tra i singoli, nelle ore precedenti, non lo si scoprirà a breve. Ma la Virtus ha dimostrato di avere vita e margini di crescita. Questo non significa che la gara con Trento sarà una passeggiata, ma che la Virtus è stata capace di ripartire dalle basi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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