Auguri Virtus ed Labor Da 120 anni in pedana | Ora una palestra nostra

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sostenitori della ginnastica celebrano il 120° anniversario della presenza della loro associazione nel territorio. La commemorazione si concentra sulla lunga storia di impegno e attività svolte nel corso di più di un secolo. Tra le aspirazioni espresse, c’è quella di poter disporre di una propria palestra, un luogo che possa ospitare gli allenamenti e le iniziative della squadra. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sul passato e di proposte future per la crescita delle attività.

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Gli irriducibili della ginnastica festeggiano 120 anni di presenza sul territorio. "E ora sogniamo una palestra tutta nostra". È un traguardo importante quello raggiunto dalla Virtus et Labor, associazione di Melegnano nata nel 1906 e tuttora in attività con corsi di ginnastica artistica e ritmica. Fondato negli ambienti dell’oratorio da don Giovanni Sala, Gaetano Massironi e Giovanni Del Corno, il sodalizio, inizialmente riservato ai maschi, ha progressivamente esteso la sua attività anche a bambine e ragazze, che oggi rappresentano la maggior parte degli iscritti ("ma anche il settore maschile sta tornando a crescere", assicura il direttivo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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