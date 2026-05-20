I sostenitori della ginnastica celebrano il 120° anniversario della presenza della loro associazione nel territorio. La commemorazione si concentra sulla lunga storia di impegno e attività svolte nel corso di più di un secolo. Tra le aspirazioni espresse, c’è quella di poter disporre di una propria palestra, un luogo che possa ospitare gli allenamenti e le iniziative della squadra. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sul passato e di proposte future per la crescita delle attività.

Gli irriducibili della ginnastica festeggiano 120 anni di presenza sul territorio. "E ora sogniamo una palestra tutta nostra". È un traguardo importante quello raggiunto dalla Virtus et Labor, associazione di Melegnano nata nel 1906 e tuttora in attività con corsi di ginnastica artistica e ritmica. Fondato negli ambienti dell’oratorio da don Giovanni Sala, Gaetano Massironi e Giovanni Del Corno, il sodalizio, inizialmente riservato ai maschi, ha progressivamente esteso la sua attività anche a bambine e ragazze, che oggi rappresentano la maggior parte degli iscritti ("ma anche il settore maschile sta tornando a crescere", assicura il direttivo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auguri Virtus ed Labor. Da 120 anni in pedana: "Ora una palestra nostra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I 120 anni dalla nascita di Mattei. Una settimana di incontri ed eventidi Matteo Parrini Una settimana di eventi, da dopodomani a giovedì 30 aprile, accompagnerà il 120esimo anniversario della nascita di Enrico Mattei,...

Meloni: “Auguri alla nostra Aeronautica Militare. 103 anni al fianco della Nazione”«Un giorno speciale per i nostri uomini e le nostre donne dell’Aeronautica Militare che oggi festeggiano l’Anniversario di Fondazione.