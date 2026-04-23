Virtus Aversa il cuore non basta a Pineto | ora Gara 2 della semifinale play off al PalaJacazzi

Nella prima partita della semifinale playoff, Virtus Aversa affronta un avversario in casa che si impone con un punteggio di 3-1, nonostante una prestazione convincente in trasferta. La gara si gioca in un palazzetto tutto esaurito, con il pubblico che sostiene con entusiasmo i padroni di casa. Ora si attende il secondo incontro, che si terrà al PalaJacazzi, dove la Virtus cercherà di ribaltare il risultato.

Il primo round va all’Abba Pineto. La Virtus Aversa disputa una gara sontuosa in trasferta ma deve arrendersi 3-1 ai padroni di casa in un palazzetto sold out e che ha spinto i padroni di casa al successo. Una prestazione eccezionale della squadra di coach Graziosi, che ha giocato alla pari.🔗 Leggi su Casertanews.it

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