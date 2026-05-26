Virtus l' ultimo quarto è uno spettacolo | Trento al tappeto in Gara 5 è semifinale

Da bolognatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Virtus Bologna ha vinto Gara 5 dei quarti di finale playoff battendo Trento 106-95. La partita si è conclusa con un ultimo quarto molto combattuto, che ha permesso alla squadra di casa di aggiudicarsi la serie. La vittoria permette alla Virtus di accedere alle semifinali. La partita si è giocata davanti a un pubblico caldo, con un’atmosfera di grande intensità.

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Una Virtus Arena ribollente di passione fa da cornice al capitolo finale di una serie infinita. L'Olidata Bologna si aggiudica la decisiva Gara 5 dei quarti di finale playoff, superando la Dolomiti Energia Trentino per 106-95 al termine di una vera e propria battaglia sportiva, risolta soltanto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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