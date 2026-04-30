Nel campionato di volley A2, la squadra di Aversa ha concluso il percorso stagionale ai quarti di finale, sconfitta in tre partite dalla squadra di Pineto. La disputa si è conclusa con la vittoria della squadra ospitante nella terza sfida, disputata sul loro campo. La serie si è conclusa con il risultato di due a uno in favore di Pineto, impedendo così alla formazione di Aversa di accedere alle successive fasi della competizione.

Tempo di lettura: 3 minuti Una storia bellissima, che si chiude in semifinale contro la prima della classe, l’Abba Pineto. La Virtus Aversa in terra abruzzese si gioca la ‘bella’ dopo il ko di una settimana fa e la vittoria al PalaJacazzi di domenica, lotta su ogni pallone nel primo set (chiuso 39-37) ma poi si arrende al PalaVolley gremito e ad una squadra, quella di Di Tommaso, che si prende la finale vincendo 3-0. Ma non è una delusione, la città e la sua tifoseria ci ha creduto fino alla fine ed ha ‘onorato’ Gara 3 della semifinale play off riempendo il settore ospiti spingendo Garnica e compagni dal primo all’ultimo punto. Solo applausi per questi atleti e per la tifoseria.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Volley A2, il sogno della Virtus Aversa finisce in semifinale: gara 3 al Pineto

Notizie correlate

Il sogno della Virtus Aversa finisce in semifinale: l'Abba Pineto vince la 'bella'Una storia bellissima, che si chiude in semifinale contro la prima della classe, l’Abba Pineto.

Volley A2, Virtus Aversa da impazzire: 3-0 al Pineto, mercoledì in gara 3 in palio la finaleTempo di lettura: 4 minuti Una Virtus Aversa commovente, spinta da un PalaJacazzi come più bello non è mai stato nella propria storia, vince 3-0...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Semifinale, Gara 2 | Virtus Aversa - Abba Pineto Serie A2 Credem Banca; Play Off Serie A2 Credem Banca: gli esiti di Gara 1 delle Semifinali; Abba Pineto da applausi: vince ed è in finale play off della serie A2 di pallavolo maschile; Pallavolo A2M PlayOff Promozione – Domani i primi match di semifinale: Brescia-Pordenone e Pineto-Aversa.

Virtus Aversa, il sogno si ferma a Pineto: applausi per una stagione da protagonistiAversa (Caserta) - Il viaggio si interrompe a un passo dalla finale, ma lascia dietro di sé una traccia profonda. La Virtus Aversa saluta i play off in ... pupia.tv

Play Off A2: Pineto supera Aversa e vola in finaleIn Gara 3 la formazione di Di Tommaso chiude i conti imponendosi 3-0 (39-37, 25-17, 25-18) alla squadra di Graziosi. Sfiderà la Tinet per la Superlega. Punteggio record per l'A2 nel primo set concluso ... corrieredellosport.it

Virtus Aversa, il sogno si ferma a Pineto: applausi per una stagione da protagonisti - #Pupiatv - facebook.com facebook