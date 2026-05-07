Basker Serie B Interregionale Play-off Gara 2 Super Stosa Virtus! Ristabilita la parità con Recanati Un ultimo quarto magistrale dei rossoblù porta all’1-1

Nel secondo incontro dei play-off della Serie B Interregionale di basket, la squadra locale ha ottenuto una vittoria netta contro la squadra ospite, chiudendo il match con il punteggio di 90-65. Dopo aver perso la prima partita, la formazione di casa si è ripresa nel quarto finale, grazie a una prestazione convincente dei suoi giocatori. Tra i migliori marcatori spiccano Calvellini e Gianoli, con rispettivamente 21 e 16 punti.

STOSA 90 RECANATI 65 STOSA: Ense 3, Braccagni 11, Redaelli, Costantini 3, Calvellini 21, Morciano 5, Gianoli 16, Bartelloni, Guerra 11, Cini 4, Crocetta 2, Castellino 14. Allenatore Evangelisti. RECANATI: Buzzone 11, Gurini 6, Urbutis 20, Andreani 8, Semprini 3, Zomero, Sabbatini, Pozzetti 11, Ndzie ne, Magrini 6. Allenatore Schiavi. Parziali: 18-16, 39-34, 49-53. SIENA – La Stosa sfodera una prestazione super e impatta la serie play-off con Recanati. Partenza fortissima della Virtus che in avvio si presenta con il quintetto "basso" con Costantini da 4 tattico per mettere più pressione possibile. Il risultato è un 6-2 iniziale che costringe Schiavi al time out dopo un minuto di gioco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basker Serie B Interregionale Play-off Gara 2. Super Stosa Virtus! Ristabilita la parità con Recanati. Un ultimo quarto magistrale dei rossoblù porta all’1-1 Notizie correlate Basket serie B Interregionale. Successo casalingo per Stosa Virtus. Risultato deciso già nel secondo quarto. Niente da fare per Olimpia LegnaiaSTOSA VIRTUS 72 OLIMPIA LEGNAIA 51 VIRTUS: Ense 5, Braccagni 9, Redaelli ne, Costantini 14, Calvellini 7, Morciano 6, Gianoli 10, Bartelloni 6,... Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, obiettivo Lucca. Evangelisti suona la carica Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Basket Serie B Interregionale – Amica Chips, inizia la rincorsa play off; Playoff Serie B, la Redel vince contro Benevento, Avellino domina contro Messina. Risultati ottavi; Spettacolo Dierre vs Olympia Basket Comiso: continua il sogno Serie B Interregionale; Basket, serie B interregionale: l’Oleggio vola ai playoff, agli ottavi c'è Oderzo. Serie B Interregionale - Playoff e playout 25-26: calendario game 2 e risultati 6/5Il campionato di serie B Interregionale 2025-26 è gestito dai Comitati regionali FIP. Siamo arrivati alla seconda fase, con playoff e playout per le squadre qualificate dalla ... pianetabasket.com Basket Serie B Interregionale Play Off. Il Costone affronta Bisceglie: Energia e determinazione»Bissare il successo di sabato scorso e chiudere la serie: è questo l’obiettivo di Vismederi Costone Siena che, oggi ... sport.quotidiano.net Stile TV. . Basket, Juvecaserta verso i playoff di serie B Nazionale - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook