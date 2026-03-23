Botte ad un familiare denunciato per lesioni Anche un omissione di soccorso dopo aver causato un incidente

Consueti controlli dei Carabinieri di Cesena nel corso del weekend che hanno portato alla denuncia alla procura della Repubblica di Forlì di otto persone Consueti controlli dei Carabinieri di Cesena nel corso del weekend che hanno portato alla denuncia alla procura della Repubblica di Forlì di otto persone. Tra queste un pregiudicato, per evasione dagli arresti domiciliari e un uomo per lesioni dolose aggravate, commesse nei confronti di un familiare che è dovuto poi ricorrere alle cure mediche al Bufalini. Non sono mancati tre ubriachi al volante, mentre un altro automobilista è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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