Incidente in piazza Bandiera anziano si allontana per parcheggiare | assolto dopo l’accusa di omissione di soccorso

Un uomo coinvolto in un incidente avvenuto in piazza Bandiera a Genova è stato assolto dal tribunale dopo essere stato accusato di omissione di soccorso. L’incidente si era verificato nel centro cittadino e, in seguito, l’uomo era stato accusato di aver lasciato la scena senza prestare assistenza. Dopo il processo, il giudice ha deciso per l’assoluzione, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti per condannarlo.

Era stato accusato di omissione di soccorso dopo un incidente avvenuto nel centro di Genova, ma il tribunale lo ha assolto. Protagonista della vicenda un uomo di 84 anni, difeso dall’avvocato Carlo Contu, coinvolto in un tamponamento con uno scooter avvenuto lo scorso anno in piazza Bandiera.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate A26, incidente mortale: Corte d’Appello ribalta la sentenza, poliziotti assolti dall’accusa di omissione di soccorso.Genova, 18 febbraio 2026 – La Corte d’appello di Genova ha assolto due poliziotti genovesi in servizio alla polizia di frontiera, ribaltando la... Fuga dopo l'incidente stradale: giovanissimo sotto processo per omissione di soccorsoUn ragazzo di 21 anni, difeso dall’avvocato Marco Gentili, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di fuga e...