Violenza domestica nei confronti dei familiari | 30enne finisce in carcere

Nel pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 30 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata disposta per maltrattamenti in famiglia e l’arresto è stato eseguito a seguito di accertamenti sulle accuse rivolte alla persona coinvolta. L’intervento si è reso necessario dopo segnalazioni di comportamenti violenti nei confronti dei familiari.

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 30 anni per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di.🔗 Leggi su Casertanews.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Botte, minacce di morte e richieste di denaro nei confronti della zio, finisce in carcere un quarantenneArezzo, 20 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Arezzo ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti... Forlì: reiterate violazioni e carcere per uomo con precedenti di violenza domestica, tutele insufficienti?Forlì, l’uomo sfugge ai controlli e finisce in carcere: una spirale di violazioni e un interrogativo sulla sicurezza familiare Un uomo di 49 anni,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Contrasto alla violenza domestica e di genere: eseguite dalla Polizia di Stato due misure cautelari. - Polizia di Stato; Attivo il 142, numero gratuito per vittime di violenza; Ogni vittima di femminicidio è un fallimento dello Stato; Violenza domestica: i segni sul nostro corpo che raccontano la verità. Violenza domestica, addebito della separazione e affidamento esclusivo del figlioL’accertamento delle condotte di violenza domestica giustifica l’adozione di un affidamento esclusivo del figlio minore ... ecnews.it Beveva tutti i giorni. Maltrattamenti in casa, il racconto in tribunaleUn 44enne a processo, accusato di percosse e minacce nei confronti della compagna che ha testimoniato il clima di paura in cui viveva. ilrestodelcarlino.it VIOLENZA DOMESTICA A SAN FERDINANDO, ARRESTATO UN UOMO PER MALTRATTAMENTI A MOGLIE E AMANTE Nessuna denuncia da parte delle vittime. A destare sospetti sono stati i frequenti accessi ai pronto soccorso degli ospedali di Gioia Taur - facebook.com facebook