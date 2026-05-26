Violenza assistita | il Comune di Teverola promuove un incontro di sensibilizzazione con esperti e istituzioni

Notizia in breve

Il 28 maggio 2026, alle 10:30, si svolgerà presso l’I.T. Guido Carli di Casal di Principe un incontro sulla violenza assistita. L’evento, promosso dal Comune di Teverola, vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di istituzioni. Il titolo dell’iniziativa è “In mezzo al conflitto: comprendere la violenza assistita tra emozioni, relazioni e diritti”.