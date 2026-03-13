Inno all’Amore Sano a Teverola un incontro intenso contro la violenza di genere | FOTO

A Teverola si è svolto ieri pomeriggio l’evento “Inno all’Amore Sano”, organizzato dal Comune e tenutosi nell’Aula Consiliare. La partecipazione è stata forte e coinvolgente, con cittadini e rappresentanti locali che hanno assistito a un momento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’evento ha visto interventi e momenti di confronto tra i presenti.

Una partecipazione intensa, attenta e profondamente sentita ha accompagnato lo svolgimento dell'evento "Inno all'Amore Sano", promosso dal Comune di Teverola e svoltosi ieri pomeriggio (12 marzo) presso l'Aula Consiliare. L'incontro ha rappresentato molto più di un semplice momento istituzionale. L'iniziativa si è rivelata un momento di confronto autentico e partecipato, un vero spazio di condivisione e di consapevolezza nel quale cittadini, professionisti ed istituzioni si sono ritrovati attorno ad un tema che tocca da vicino la società contemporanea: la necessità di contrastare la violenza di genere attraverso cultura, educazione e responsabilità collettiva.