La prevenzione come primo atto di cura | incontro in Provincia con esperti e istituzioni

Giovedì alle 18 si terrà nella sala del Consiglio della Provincia a Forlì un incontro dedicato al tema

L’iniziativa vedrà il dialogo tra la consigliera regionale Valentina Ancarani e due figure di primo piano del settore sanitario “La salute al centro. La prevenzione come primo atto di cura”: questo il tema dell’incontro in programma giovedì alle 18 nella sala del Consiglio della Provincia, in Piazza Morgagni 9 a Forlì. L’iniziativa vedrà il dialogo tra la consigliera regionale del Pd Valentina Ancarani e due figure di primo piano del settore sanitario: Massimo Fabi, Massimo Fabi, e Fabio Falcini, Fabio Falcini, direttore del Dipartimento Oncoematologico e dell’Unità di Prevenzione oncologia di Forlì-Cesena. “L’incontro sarà dedicato alla... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

