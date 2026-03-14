Scossa di terremoto in Friuli | sisma di magnitudo 2.2 nella zona

Questa mattina in Friuli Venezia Giulia, nella zona della Valcanale, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2. L’evento sismico è stato avvertito nella regione, senza segnalazioni di danni o feriti. La scossa è durata pochi secondi e ha interessato una zona prevalentemente montuosa. Le autorità monitorano ancora la situazione e non sono state segnalate conseguenze significative.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Friuli Venezia Giulia, nell’area della Valcanale. L’evento sismico si è verificato alle 7.04 nella zona di Malborghetto Valbruna, in provincia di Udine. Il sisma, di magnitudo 2.2, è stato rilevato dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’ epicentro è stato localizzato a circa sei chilometri a sud di Malborghetto Valbruna. Si è trattato di una scossa di lieve intensità, tipica della sismicità alpina che interessa periodicamente questa parte del territorio. Al momento non risultano danni a persone o edifici, né particolari segnalazioni da parte della popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Friuli: sisma di magnitudo 2.2 nella zona Articoli correlati Terremoto a Palermo, nuova scossa di magnitudo 3,7 a Blufi. Sisma nella notte anche vicino AmatriceContinua a tremare la terra in Sicilia, con nuove scosse di terremoto che hanno svegliato la popolazione nella notte. Leggi anche: Terremoto nel Golfo di Napoli: scossa di magnitudo 5.9 a grande profondità. Sisma avvertito soprattutto al Nord Contenuti e approfondimenti su Scossa di terremoto in Friuli sisma di... Temi più discussi: Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia, nessun danno; Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5; Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo 4.5 a Ragalna, tutti i dettagli. Terremoto a Napoli di magnitudo 5,9 tra il Golfo e Capri avvertita in tutta Italia, ma è una scossa fantasmaTerremoto nel Golfo di Napoli: un sisma di magnitudo 5.9 è stato registrato nei pressi dell'isola di Capri, al Lido di Maronti. Cosa sappiamo ... virgilio.it Italia. Scossa di terremoto, la terra torna a tremare in… (1 / 2)Italia. Scossa di terremoto, la terra torna a tremare in... Italia. Scossa di terremoto, la terra torna a tremare in... Italia. Scossa di terremoto, la terra torna a tremare ... donna.fidelityhouse.eu Anche oggi #Dubai è stata scossa da potenti esplosioni. Una delle località turistiche più vive del Medio Oriente ormai sembra una città fantasma. #Tg1 Matteo Alviti - facebook.com facebook Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità x.com