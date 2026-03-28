Terremoto in Indonesia scossa di magnitudo 5.7

Nel pomeriggio di sabato 28 marzo 2026 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 in Indonesia, una regione nota per la sua forte attività sismica. La scossa è stata avvertita in diverse zone dell’arcipelago, senza ancora segnalazioni di danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le operazioni di verifica nelle aree interessate.

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di sabato 28 marzo 2026 in Indonesia, riaccendendo l’attenzione su una delle aree sismiche più attive del pianeta. Secondo le prime informazioni, il sisma è stato avvertito chiaramente nella zona orientale del Paese, senza che al momento emergano segnalazioni ufficiali di danni o vittime. Epicentro e magnitudo. L’evento è stato rilevato dall’Indonesia’s Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, che ha registrato una magnitudo pari a 5.7. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Jayapura, nella provincia di Papua. La scossa si è verificata alle 16:35 ora locale, a una profondità di circa 66 chilometri, considerata moderatamente superficiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.7 Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 4.3 Leggi anche: Terremoto fortissimo: scossa di magnitudo 5.0 ¡Terremoto 6.6 sacude Indonesia! Sumatra entra en alarma total hoy Aggiornamenti e notizie su Terremoto in Indonesia scossa di... Temi più discussi: Terremoto moderato mag. 4.1 - Banda Sea, 153 km a sud-est da Pulau Binongko , Southeast Sulawesi, Indonesia, giovedì 26 mar 2026 alle 17:34 (Tempo Universale); Terremoto moderato mag. 4.2 - Flores Sea, giovedì 26 mar 2026 alle 09:30 (Tempo Universale); Significant magnitude 5.7 quake hits 113 km southwest of Jayapura, Indonesia in the afternoon; Seismic-like event, possible earthquake, reported few minutes ago North Sulawesi, Indonesia. Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo 4.1, epicentro nel Pistoiese. Scuole evacuate per precauzioneL’epicentro della scossa sismica in provincia di Pistoia, ipocentro molto profondo. Avvertita distintamente in una vasta area. Ieri la scossa in Lunigiana ... lanazione.it Terremoto oggi a Catania, 2.6 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: in Sicilia otto scosse in poche oreTerremoto oggi a Catania da 2.6 di magnitudo: l'evento più intenso della giornata, secondo l'INGV, si è verificato in Indonesia con 5.5 di magnitudo È un bollettino sulle scosse di terremoto oggi ... ilsussidiario.net Al Palazzetto dei Nobili l'incontro “Tranquilli Cultura della comunicazione del rischio dopo 17 anni dal terremoto dell’Aquila”. Il giornalista Alberto Orsini ha presentato un breve saggio che integra e aggiorna il suo libro “Tranquilli - Il processo alla Commission - facebook.com facebook Bologna, terremoto in casa Virtus: esonerato l'allenatore Dusko Ivanovic x.com