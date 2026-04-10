In Spagna, alcune squadre di calcio hanno deciso di indossare divise ispirate agli anni ’90 per un fine settimana, richiamando un passato molto remoto. L’iniziativa ha suscitato diverse reazioni e alcune società hanno annunciato di non partecipare, tra cui il Real Madrid. La scelta di adottare abbigliamento vintage ha coinvolto più club, creando un’atmosfera di nostalgia tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

È tempo di tornare indietro di almeno 30 anni. In Spagna sta arrivando il momento nostalgia che tutti i tifosi aspettavano. Maglie da gara, divise degli arbitri, palloni e grafiche in TV: questo weekend le squadre di Liga (e di seconda divisione) vestiranno vintage. Dal 10 al 13 aprile 38 club su 42 parteciperanno alla Jornada Retro, iniziativa promossa per onorare la storia e l’estetica dei club spagnoli. “È un modo di portare il passato nel presente e di continuare a costruire esperienze e a forgiare l’ eredità che connette emotivamente con i tifosi”, racconta il direttore dei club della Liga, Jaime Blanco. Ogni dettaglio sarà dunque un richiamo al passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Liga torna negli anni ’90: le squadre spagnole vestono “vintage” per un weekend. L’iniziativa e il no del Real Madrid

Nei prossimi dieci giorni ancora Eurolega che propone in rapida successione le spagnole. Prima il Barcellona in Fiera, poi il Real a Madrid. Mercoledì da leoni: torna il guerriero ShengeliaIl campionato, fermo per la Coppa Italia, resterà fermo un’altra settimana per consentire alla Nazionale di Luca Banchi di giocare.

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La Liga torna al passato: nel weekend in campo con le maglie vintage. Ma Real e Barca dicono «no»Calciatori, arbitri e grafiche tv in stile anni '80 e '90 per l'iniziativa «La Liga Retro». Grandi aspettative per il merchandising. Le maglie saranno in vendita tra gli 80 e i 140 euro. La più cara è ... corriere.it

Liga: doppietta Mbappé, il Real torna a -4 dal Barça(ANSA-AFP) - MADRID, 04 MAG - Il Real Madrid vince a fatica con il Celta Vigo, per 3-2, e torna a -4 dal Barcellona capolista, contro il quale giocherà domani prossima il 'Clasico' che, probabilmente, ... ansa.it

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