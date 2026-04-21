Cosplay e videogiochi protagonisti alla Fiera torna l' appuntamento con l' Expo Comics & Games

A Palermo torna l'Expo Comics & Games, l'evento dedicato ai fumetti, ai videogiochi e al cosplay. Dopo il riscontro positivo delle edizioni precedenti, l'iniziativa si svolgerà nuovamente con esposizioni, gare e incontri dedicati agli appassionati. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni, attirando partecipanti e visitatori interessati a queste tematiche e alle attività proposte.

Dopo il successo delle passate edizioni, ritorna a Palermo l'Expo Comics & Games', l'appuntamento dedicato al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay. L'evento si svolgerà alla Fiera del Mediterraneo dal 23 al 26 aprile. Quattro giorni di puro divertimento, un appuntamento irrinunciabile per.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Latina Comics & Games torna e punta ancora più in alto con l’edizione 2026 Dall'Expo Comics alla Campionaria, il Comune dà l'ok alla concessione: tutti gli eventi in programma alla FieraL'Amministrazione ha ufficializzato la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione temporanea di alcune aree interne, in attesa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosplay e videogiochi protagonisti alla Fiera, torna l'appuntamento con l'Expo Comics & Games; Oltre 25.000 visitatori a Lingotto Fiere per Be Comics! Be Games! Torino; Weekend: cosa fare 17 – 18 – 19 aprile 2026. Comics, cosplay e giochi al Como Fun FestivalUn fine settimana da non perdere quello che inizia domani per tutti gli appassionati di manga, fumetti e del mondo fantasy, protagonista nei padiglioni di Lariofiere grazie alla seconda edizione del ... ilgiorno.it Oltre 25.000 gli appassionati di fumetti e cosplay a Be Comics! Be Games! TorinoOltre 25.000 appassionati di fumetti, videogiochi, cosplay e K-pop hanno partecipato alla prima edizione di Be Comics! Be Games! Torino, l'evento realizzato da Fandango Club Creators con Gl events Ita ... ansa.it Grande ritorno a EXPO Comics & Games! Ad un anno di distanza dal rilancio ufficiale della rivista di HEAVY METAL, la collaborazione con la nostra manifestazione si rinnova. La rivista culto della fantascienza, del fantasy e del fumetto d’autore, avrà nuovam - facebook.com facebook