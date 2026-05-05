Blake Lively e Justin Baldoni hanno raggiunto un accordo per chiudere la loro causa legale riguardante il film “It Ends With Us” previsto per il 2024. La decisione è stata comunicata con un messaggio in cui si esprime il desiderio che questa conclusione sia pacifica e costruttiva. La disputa legale tra i due si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblici sulle motivazioni o sui termini dell'intesa.

Colpo di scena. Blake Lively e Justin Baldoni hanno concordato di porre fine alla loro battaglia legale sulla produzione del loro film del 2024 “It Ends With Us”. Le due parti hanno risolto la loro disputa legale lunedì 4 maggio, prima di un processo previsto sulle affermazioni di Lively secondo cui Baldoni avrebbe cospirato con i pubblicisti per distruggere preventivamente la sua reputazione dopo che lei lo aveva accusato privatamente di molestie sessuali sul set del film. Baldoni ha diretto il film ed era il co-protagonista con Lively. Il regista e attore ha sempre negato di averla molestata o di aver orchestrato una campagna diffamatoria, inoltre ha affermato che le lamentele sul suo comportamento sono state inventate da Lively come parte di un disegno per prendere il controllo creativo del film.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blake Lively e Justin Baldoni hanno posto fine alla loro battaglia legale su “It Ends With Us” con un accordo: “Ci auguriamo che sia una conclusione costruttiva e pacifica”

Blake Lively Justin Baldoni behind the scenes It Ends With Us footage just released on docket Nov 13

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