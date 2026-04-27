Boss Giancarlo Vestiti parla di Romano La Russa nell' intercettazione Ci esco a mangiare Non lo conosco

Durante un'operazione di ascolto, il boss Giancarlo Vestiti ha dichiarato di conoscere Romano La Russa e ha affermato di uscire a mangiare con lui. In un’altra parte dell’intercettazione, Vestiti ha negato di conoscere personalmente La Russa. Le registrazioni sono state inserite nel fascicolo investigativo e stanno al centro di un’indagine in corso. La posizione di entrambi i soggetti è al momento oggetto di verifiche ufficiali.

Camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra siciliana unite nei territori del Nord Italia, in particolare a Milano: al centro di questa rete, scoperchiata dall’inchiesta Hydra sul presunto consorzio delle mafie al Nord, emerge la figura di Giancarlo Vestiti, ritenuto il presunto referente milanese del boss Michele Senese. In una intercettazione, Vestiti ha sostenuto di conoscere Romano La Russa, assessore alla Sicurezza in regione Lombardia, e fratello di Ignazio, presidente del Senato. Romano La Russa ha negato ogni ipotesi di conoscenza e frequentazione. L'intercettazione di Giancarlo Vestiti Romano La Russa smentisce tutto Chi è Giancarlo Vestiti Perché si parla del clan Senese oggi L’intercettazione di Giancarlo Vestiti “Io lo conosco bene perché con Romano ci esco insieme a mangiare“.🔗 Leggi su Virgilio.it

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