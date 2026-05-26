Vingegaard ha vinto la tappa 16, ottenendo il quarto successo con la maglia rosa. Felix Gall è arrivato secondo, battendo Jai Hindley con un allungo nel finale.

Jonas Vingegaardè implacabile, il danese tiene stretta in cassaforte la sua maglia rosa, conquistando anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Un successo arrivato sul traguardo di Carì (Svizzera), anche grazie all’atteggiamento della sua Visma fin dai primi metri. Il quarto successo di questa sua prima e fin qui trionfale esperienza alla corsa rosa, di cui è il padrone incontrastato. Il secondo a tagliare il traguardo negli arrivi in salita di queste settimane, è sempre Felix Gall, che batte Jai Hindley con un allungo nel finale. Ma c’è grande equilibrio alle spalle del fuoriclasse danese, perché Thymen Arensman e Derek Gee finiscono a una manciata di secondi dal podio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vingegaard vince la tappa 16, quarto successo per la maglia rosa

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