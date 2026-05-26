Vingegaard cala il poker vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosa

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jonas Vingegaard ha vinto la 16ª tappa del Giro d’Italia 2026, la Bellinzona-Carì di 113 km. È la sua quarta vittoria di tappa in questa edizione, e con questo risultato ha mantenuto la maglia rosa. La corsa si è conclusa con un arrivo in salita, dove il ciclista ha preceduto gli altri concorrenti. La tappa ha visto una fuga di alcuni corridori, ma Vingegaard è riuscito a superare tutti negli ultimi chilometri.

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CARI' (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard cala il poker e vince anche la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Bellinzona-Carì di 113 km. Arrivo in solitaria per il danese – che rafforza la prima posizione in classifica -, secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che ha accusato circa un minuto di ritardo, terzo Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe). Giornata da dimenticare per Giulio Pellizzari, che si è staccato all'inizio della salita. La tappa odierna, la più breve dell'edizione 109, è stata animata da una fuga di circa 13 uomini. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Juan Pedro Lopez e Einer Rubio (Movistar), Chris Harper (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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