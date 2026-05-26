vingegaard cala il poker vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosa

Notizia in breve

Jonas Vingegaard ha vinto la 16ª tappa del Giro d’Italia 2026, la Bellinzona-Carì di 113 km. È la sua quarta vittoria di tappa in questa edizione, e con questo risultato ha mantenuto la maglia rosa. La corsa si è conclusa con un arrivo in salita, dove il ciclista ha preceduto gli altri concorrenti. La tappa ha visto una fuga di alcuni corridori, ma Vingegaard è riuscito a superare tutti negli ultimi chilometri.