Jonas Vingegaard conquista il suo quarto successo in salita al Giro d’Italia, mantenendo la maglia rosa. Il corridore danese ha dominato gli arrivi in salita, rafforzando la sua posizione in classifica generale. La crisi di alcuni avversari si è manifestata durante le tappe, mentre altri hanno mostrato buone prestazioni. Tra i protagonisti, bene Piganzoli, mentre Pellizzari ha avuto difficoltà nel corso delle tappe. La classifica aggiornata vede Vingegaard ancora in testa, con i rivali che cercano di ridurre il gap.

In maglia rosa vederlo danzare tra i tornanti è un piacere per gli occhi, meno per la suspense. Jonas Vingegaard fa un altro sport rispetto a tutti gli altri corridori: quarto arrivo in salita, quarto sigillo del campione danese, re indiscusso di questo Giro d’Italia. Anche a Carì, sulle strade svizzere, il grande favorito ha tramortito la concorrenza con una semplicità disarmante. Ha messo un altro minuto abbondante tra lui e i “rivali”, che ormai lottano solo tra di loro per le posizioni nobili della classifica generale. Per il ciclismo italiano è stata un’altra giornata in chiaroscuro: Giulio Ciccone ce l’ha messa tutta per provare a vincere la tappa, ma la Visma-Lease a Bike glielo ha impedito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vingegaard fa un altro sport: quarto sigillo al Giro d’Italia. Crisi Pellizzari, bene Piganzoli | La nuova classifica generale

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Jonas Vingegaard - Interview at the start - Stage 4 - Giro d'Italia 2026

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Vingegaard ha vinto la 9a tappa del Giro. Gall ha provato a staccarlo, non ci è riuscito. Ciccone ha provato ad anticiparlo, non c'è riuscito. Eulálio ce l'ha fatta a tenersi la maglia rosa. Male Pellizzari, ma bravo a non cedere alla crisi - di @giostuzzi x.com

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