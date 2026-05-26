Vincenzo Italiano | il calcio dell’intensità del coraggio e del gioco offensivo

Da forzazzurri.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo Italiano è un allenatore noto per il suo stile di gioco basato sull’intensità, il coraggio e l’offensiva. Ha guidato squadre in Serie A e competizioni europee, adottando moduli e filosofie che privilegiano il calcio offensivo. La sua metodologia si caratterizza per un approccio dinamico e aggressivo, con attenzione alla fase di possesso e alla pressione alta. La sua esperienza include risultati in campionato e coppe europee, con particolare attenzione alle strategie di gioco.

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Vincenzo Italiano è uno degli allenatori che più hanno inciso sul modo di interpretare il calcio in Serie A negli ultimi anni. Le sue squadre non passano inosservate: giocano in avanti, pressano alto e cercano sempre di imporre il proprio ritmo, indipendentemente dall’avversario. Non si tratta di un tecnico legato rigidamente a un solo modulo, ma di un allenatore che costruisce una vera e propria identità di gioco, riconoscibile ovunque abbia lavorato: Spezia, Fiorentina e oggi Bologna. Il calcio di Italiano parte da un’idea chiara: provare a comandare la partita. Quest’ultimo principio è fondamentale: appena la squadra perde il possesso, tutti si muovono in avanti per pressare l’avversario e riconquistare il pallone il più velocemente possibile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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