Il calcio italiano sta attraversando un momento difficile, segnato dalla terza eliminazione consecutiva ai play-off per un Mondiale. La mancanza di idee e di intensità nelle partite viene attribuita anche alle scelte tattiche adottate, tra cui il sistema 3-5-2. Questa configurazione, ritenuta troppo conservativa, viene spesso criticata per aver limitato la creatività delle squadre e la qualità del gioco.

Il calcio italiano è in crisi, non solo per la terza eliminazione consecutiva da un Mondiale ai play-off. Oltre alla disfatta Champions dei club della penisola, ieri c’è stata l’eliminazione di Bologna e Fiorentina (rispettivamente contro due club inglesi, Aston Villa e Crystal Palace) dall’Europa League e la Conference. Erano le ultime due squadre italiane rimaste a contendersi una competizione europea. Di questo fallimento viene data la colpa al 3-5-2, modulo utilizzato sempre di più dagli allenatori dei club del nostro Paese, a differenza di quelli europei. In Italia “si copia” nel calcio senza più idee forti. So Foot scrive: L’Italia ha già voglia di dimenticare il 2026.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il 3-5-2 del calcio italiano pigro ha tolto idee e intensità, la colpa è anche di Conte

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