Il caso Rocchi, che riguarda questioni legate al calcio italiano, ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Dopo settimane di sviluppi, la vicenda è finita sulle pagine del New York Times, uno dei giornali più influenti al mondo. La notizia si focalizza sulle implicazioni per la credibilità dello sport e il suo futuro nel panorama nazionale. La diffusione all’estero segna un passo importante nel percorso di questa vicenda.

A scoppio leggermente ritardato – è fisiologico – il caso Rocchi è sfociato sulle pagine dei principali quotidiani internazionali, fino al più importante di tutti, il New York Times. James Horncastle cerca di spiegare al lettore americano l’inchiesta della procura milanese, il contesto, e anche la storia degli scandali che già hanno segnato il calcio italiano. Perché ovviamente il titolo di rimbalzo – “la nuova Calciopoli” – al di là di ogni ipotesi di reato, è giornalisticamente una bomba. La selezione degli arbitri a uso e consumo di una parte è una ferita ancora aperta. Il sospetto non si rimargina mai. Ma, cronaca giudiziaria a parte (è...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il caso Rocchi finisce sul New York Times: “In gioco credibilità e futuro del calcio italiano”

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