Alle elezioni comunali del 2026, con un’affluenza del 60,6%, i primi exit poll indicano una vittoria del centrodestra a Venezia, con Venturini in testa. A Salerno, invece, De Luca ha ottenuto il suo quinto mandato consecutivo. I risultati ufficiali sono attesi nei prossimi giorni.

Con un'affluenza definitiva del 60,6%, i primi exit poll delle elezioni comunali 2026 premiano il centrodestra in Laguna. A Salerno invece è vittoria schiacciante dello schema civico di De Luca Si sonochiuse alle ore 15:00 le urneper la tornata di elezioni amministrative 2026, che ha chiamato al voto oltre6,2 milioni di cittadini in 743 comuni italiani.Sotto la lente d’ingrandimento ci sono soprattutto i 18 capoluoghi di provincia al voto, un test politico fondamentale per misurare i rapporti di forza tra i partiti nazionali e la tenuta delle coalizioni a metà legislatura:Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna, Messina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni Comunali 2026: sorpresa a Venezia con Venturini avanti, a Salerno De Luca ottiene il quinto mandato

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Alle prossime Elezioni Comunali vota Carlo & Giorgio

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