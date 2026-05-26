Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco di Fondi | vince al primo turno superando il 60%

Il nuovo sindaco di Fondi ha ottenuto oltre il 60% dei voti al primo turno, superando la soglia necessaria per la vittoria. Sono stati scrutinati tutti i voti espressi dai circa 32.000 elettori chiamati alle urne. La consultazione ha riguardato anche il rinnovo del Consiglio comunale, oltre alla scelta del successore dell’ex sindaco.

Terminate le operazioni di scrutinio a Fondi per le elezioni amministrative. I circa 32mila elettori sono stati chiamati a esprimersi per scegliere il nuovo sindaco, che succede a Beniamino Maschietto, e per il rinnovo del Consiglio comunale.Uno scrutinio andato a rilento, che ha consegnato i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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FONDI: Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco

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