Comunali a Venezia in testa il centrodestra al 51% De Luca vince al primo turno | è di nuovo sindaco di Salerno – La diretta

Alle 15 si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, coinvolgendo circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. A Venezia, il centrodestra ha ottenuto il 51% delle preferenze. A Salerno, il candidato in carica ha vinto al primo turno, confermando la propria riconferma.

Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Al via ora lo scrutinio delle schede. Ieri l’affluenza, al 34,5%, è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia. Tutti gli aggiornamenti Comunali 2026, Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big: da Genzano ad Albano, il test nel Lazio roccaforte meloniana. Amministrative, la sfida nell’enclave di Campione d’Italia: il piccolo Comune italiano in Svizzera che vota sul futuro del Casinò. 🔗 Leggi su Open.online

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