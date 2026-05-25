Elezioni Fondi 2026 i risultati definitivi | vince il centrodestra con Vincenzo Carnevale

Il centrodestra ha vinto le elezioni comunali a Fondi con Vincenzo Carnevale. Cinque candidati si sono sfidati per la fascia di sindaco, in una tornata elettorale che ha coinvolto anche questa cittadina della provincia di Latina. I risultati definitivi confermano la vittoria del candidato sostenuto dall’alleanza di centrodestra. La consultazione si è svolta senza incidenti, con una partecipazione che ha seguito le modalità previste dalla legge.

Cinque candidati sindaco a Fondi, in provincia di Latina: anche la cittadina è fra quelle laziali al voto. Secondo le prime informazioni, si riconferma il centrodestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Elezioni Arezzo 2026, l'alleanza di centrosinistra

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