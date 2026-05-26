Tragedia al Viminale dipendente precipita dal quarto piano e muore

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un dipendente di 59 anni del Ministero dell'Interno è deceduto questa mattina al Viminale, a Roma, dopo essere caduto dalla tromba delle scale dal quarto piano. La morte è stata confermata sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La vittima lavorava nello stabile di piazza del Viminale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 59 anni, dipendente del Ministero dell'Interno, è stato trovato morto questa mattina nello stabile di piazza del Viminale, a Roma, dopo essere precipitato nella tromba delle scale dal quarto piano. Il fatto è avvenuto intorno alle 9:30. Al momento si ipotizza il suicidio.Secondo le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma, tragedia al Viminale. Precipita dal quarto piano e muore, partite le indaginiA Roma, all’interno del palazzo del Viminale, un dipendente di 59 anni è caduto dal quarto piano poco prima delle 11.

Choc al Viminale, dipendente si lancia dal quarto piano e muoreUn dipendente si è lanciato dal quarto piano del Viminale questa mattina, morendo sul colpo.

tragedia al viminale dipendenteRoma, tragedia al Viminale. Precipita dal quarto piano e muore, partite le indaginiTragedia a Roma, nel palazzo del Viminale che ospita il ministero dell'Interno, dove poco prima delle 11 di stamattina un dipendente di 59 anni è precipitato dal quarto piano. La caduta è stata fatale ... msn.com

Suicidio al Viminale, morto F.S.: chi era il dipendente 60enne del Ministero dell’Interno, choc a Roma e indagini in corsoAl Viminale, sede del Ministero dell’Interno, un dipendente di 60 anni, identificato al momento con le iniziali F.S., è morto in circostanze drammatiche. L’uomo lavorava nell’amministrazione del ... alphabetcity.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web