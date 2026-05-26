Tragedia al Viminale dipendente precipita dal quarto piano e muore

Un dipendente di 59 anni del Ministero dell'Interno è deceduto questa mattina al Viminale, a Roma, dopo essere caduto dalla tromba delle scale dal quarto piano. La morte è stata confermata sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La vittima lavorava nello stabile di piazza del Viminale.

Un uomo di 59 anni, dipendente del Ministero dell'Interno, è stato trovato morto questa mattina nello stabile di piazza del Viminale, a Roma, dopo essere precipitato nella tromba delle scale dal quarto piano. Il fatto è avvenuto intorno alle 9:30. Al momento si ipotizza il suicidio.Secondo le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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