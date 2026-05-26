Villaggio Prenestino rapinano minimarket con martello e passamontagna | fermati dopo un inseguimento
Lunedì 25 maggio, in un minimarket del quartiere Villaggio Prenestino, due persone con passamontagna artigianali e un martello hanno rapinato il negozio. Dopo aver aggredito il personale, sono fuggiti a bordo di un veicolo. La polizia ha intercettato i sospetti e li ha fermati dopo un inseguimento. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Gli agenti hanno sequestrato il martello e i passamontagna trovati sul posto.
Hanno rapinato un minimarket col volto coperto da passamontagna artigianali e un martello. È successo lunedì 25 maggio a Villaggio Prenestino, quartiere nella periferia est di Roma. I malviventi, due uomini e due donne, hanno minacciato il gestore del locale portando via l’incasso insieme al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
Assalto al bancomat con la 'marmotta', cerignolani in trasferta fermati dai carabinieri dopo un inseguimentoNelle prime ore del mattino del 30 marzo, i Carabinieri di Cittaducale hanno arrestato quattro uomini di età tra 29 e 49 anni, provenienti dalla...
Giarre, fuggono all’alt dei carabinieri: fermati dopo inseguimento con coltello e arnesi da scassoDue uomini sono stati fermati dopo un inseguimento a Giarre, durante il quale hanno tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri.
Si parla di: Villaggio Prenestino, rapinano minimarket con martello e passamontagna: fermati dopo un inseguimento; QUESTURA DI ROMA * : LA BANDA RAPINA IL MINIMARKET IN PERIFERIA EST CON MARTELLO E PASSAMONTAGNA, 4 ARRESTATI DALLA POLIZIA.