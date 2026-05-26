Villaggio Prenestino rapinano minimarket con martello e passamontagna | fermati dopo un inseguimento

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio, in un minimarket del quartiere Villaggio Prenestino, due persone con passamontagna artigianali e un martello hanno rapinato il negozio. Dopo aver aggredito il personale, sono fuggiti a bordo di un veicolo. La polizia ha intercettato i sospetti e li ha fermati dopo un inseguimento. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Gli agenti hanno sequestrato il martello e i passamontagna trovati sul posto.