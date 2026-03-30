Nelle prime ore del mattino del 30 marzo, i Carabinieri di Cittaducale hanno arrestato quattro uomini di età tra 29 e 49 anni, provenienti dalla provincia di Foggia. L'intervento è scaturito da un inseguimento legato a un tentativo di furto ai danni di un bancomat, avvenuto con l'uso di una 'marmotta'. L'operazione è stata il risultato di controlli intensi nella zona, conclusi con l'arresto dei quattro uomini.

Operazione dei carabinieri di Cittaducale, nel Reatino: fermati quattro uomini tra i 29 e i 49 anni. Recuperata la refurtiva e un secondo ordigno pronto a esplodere Sono considerati responsabili dei reati di furto aggravato e detenzione illegale di esplosivi. Il fatto criminoso si è verificato intorno alle 3.30 della scorsa notte ai danni di uno sportello Atm dell'ufficio postale di Varco Sabino. L’azione, fulminea e molto violenta, è stata messa in atto ricorrendo alla cosiddetta tecnica della ‘marmotta’, un ordigno artigianale introdotto nella fessura del bancomat e fatto poi esplodere. L’esplosione, estremamente potente, ha destato i residenti del piccolo comune in provincia di Rieti, i quali, spaventati dal forte rumore nel cuore della notte, sono rapidamente usciti in strada temendo eventi gravi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Assalto al bancomat con la 'marmotta', cerignolani in trasferta fermati dai carabinieri dopo un inseguimento

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