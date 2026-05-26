Villa d’Este da record | 115 milioni di ricavi nel 2025 boom del lusso sul Lago di Como con camere da 1.800 euro a notte

Villa d’Este ha chiuso il 2025 con ricavi di 115 milioni di euro, il risultato più alto mai registrato. La struttura si trova sul Lago di Como e ha beneficiato di un aumento del turismo di lusso internazionale. Le camere più costose sono state vendute a circa 1.800 euro a notte. Il bilancio include anche acquisizioni strategiche che hanno contribuito alla crescita complessiva.

Villa d’Este archivia il 2025 con il miglior risultato economico della sua storia. Il gruppo alberghiero con sede a Cernobbio ha approvato un bilancio da numeri record, trainato dalla crescita del turismo luxury internazionale sul Lago di Como e da una serie di acquisizioni strategiche che hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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