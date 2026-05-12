Trovato morto Nicola Scarascia scomparso l'8 maggio da Scanzano Jonico | indagini in corso nessuna ipotesi inclusa
Il 52enne scomparso l’8 maggio da Scanzano Jonico è stato trovato morto in un canale vicino alla ferrovia Metaponto - Sibari. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini senza al momento ipotesi ufficiali. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore nel corso delle ricerche avviate subito dopo la sua scomparsa. La zona del ritrovamento si trova a breve distanza dal luogo in cui era stato visto l’ultima volta.
Trovato morto Nicola Scarascia, il 52enne scomparso da Scanzano Jonico l’8 maggio. Il corpo è stato rinvenuto in un canale vicino alla ferrovia Metaponto - Sibari. Indagini in corso: sul corpo è stata disposta l’autopsia, nessuna ipotesi esclusa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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