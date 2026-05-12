Trovato morto Nicola Scarascia scomparso l'8 maggio da Scanzano Jonico | indagini in corso nessuna ipotesi inclusa

Il 52enne scomparso l’8 maggio da Scanzano Jonico è stato trovato morto in un canale vicino alla ferrovia Metaponto - Sibari. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini senza al momento ipotesi ufficiali. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore nel corso delle ricerche avviate subito dopo la sua scomparsa. La zona del ritrovamento si trova a breve distanza dal luogo in cui era stato visto l’ultima volta.

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