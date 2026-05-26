Villa Borghese precipita dalla terrazza del Pincio e muore

Un uomo è morto nel pomeriggio di martedì 26 maggio a Villa Borghese, dopo essere caduto dalla terrazza del Pincio. Il corpo è stato rinvenuto nell’area sottostante la piattaforma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul colpo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità della caduta. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Tragedia a Villa Borghese. Nel pomeriggio di martedì 26 maggio è stato trovato un cadavere nell'area sottostante la terrazza del Pincio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Gruppo I Centro, intorno alle 13. Il cadavere, un uomo, non è stato ancora identificato perché privo di documenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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