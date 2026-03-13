Villa Borghese blitz nel degrado | tendopoli e rifiuti tra i viali del Pincio video

Nella mattina di venerdì 13 marzo, i carabinieri, supportati dal 4° Reggimento a cavallo, dal personale Ama e dagli operatori della sala operativa Sociale di Roma, sono intervenuti a Villa Borghese. Nella zona del Pincio sono stati trovati rifiuti e tende di fortuna, segnalando un livello di degrado nell’area verde. L’intervento ha portato alla rimozione di alcuni materiali abbandonati e di giacigli improvvisati.

Trovati rifiuti e giacigli di fortuna. L'intervento dei carabinieri nella mattinata di venerdì 13 marzo Rifiuti e giacigli di fortuna. Un degrado che è stato fotografato nell'area verde di Villa Borghese, dove nella mattinata di venerdì 13 marzo sono intervenuti i carabinieri, con il supporto del 4° Reggimento a cavallo, del personale Ama e degli operatori della sala operativa Sociale di Roma Capitale. L'obiettivo è stato quello di garantire un ambiente sicuro e decoroso ai cittadini e ai numerosi visitatori del parco. E, allo stesso tempo, offrire supporto e percorsi di accoglienza ai senza dimora presenti nell’area. Nel corso delle verifiche, i militari hanno identificato 36 persone che soggiornavano in ricoveri di fortuna all’interno del parco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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