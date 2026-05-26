Villa Arconati è la piccola Versailles che si trova a meno di 30 minuti da Milano

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una villa storica, nota come la “piccola Versailles”, si trova a meno di 30 minuti da Milano. La struttura si sviluppa su un vasto parco e presenta elementi architettonici di pregio, tra cui fontane e statue. La villa è aperta al pubblico e ospita mostre e eventi culturali durante l’anno. La proprietà è stata oggetto di recenti restauri per preservare le sue caratteristiche originali.

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Si chiama Villa Arconati e viene considerata la piccola Versailles, dove si trova? A meno di 30 minuti da Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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