Villa Arconati è la piccola Versailles che si trova a meno di 30 minuti da Milano

Notizia in breve

Una villa storica, nota come la “piccola Versailles”, si trova a meno di 30 minuti da Milano. La struttura si sviluppa su un vasto parco e presenta elementi architettonici di pregio, tra cui fontane e statue. La villa è aperta al pubblico e ospita mostre e eventi culturali durante l’anno. La proprietà è stata oggetto di recenti restauri per preservare le sue caratteristiche originali.