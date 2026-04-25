Tutte le location italiane de Il Diavolo Veste Prada 2 | da Villa Arconati la piccola Versailles al Lago di Como e la suite da 8 mila euro a notte di Meryl Streep

Il 29 aprile segna la data di uscita di Il Diavolo Veste Prada 2, e durante le riprese sono state utilizzate diverse location italiane. Tra queste figure Villa Arconati, chiamata anche la “piccola Versailles”, il Lago di Como e una suite da 8 mila euro a notte frequentata dall’attrice protagonista. Questi luoghi sono stati scelti per le sequenze del film, che si svolge tra diverse ambientazioni di lusso.

C’è una data cerchiata in rosso sui calendari degli appassionati di moda e cinema: il 29 aprile. A vent’anni di distanza dalla pellicola che ha consacrato il cinismo di Miranda Priestly e le peripezie di Andy Sachs a manifesto di un’intera generazione, arriva nelle sale italiane Il Diavolo veste Prada 2. Il mondo editoriale è cambiato, la carta stampata è in crisi sotto i colpi della rivoluzione digitale, ma il glamour resta intatto. Anzi, si fa più vicino a noi. Se il primo capitolo si divideva tra i grattacieli di New York e gli scorci di Parigi, questo attesissimo sequel sposta prepotentemente il suo baricentro in Italia. Nello specifico, tra le luci della Settimana della Moda di Milano e l’eleganza senza tempo del Lago di Como.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutte le location italiane de Il Diavolo Veste Prada 2: da Villa Arconati (la “piccola Versailles”) al Lago di Como e la suite da 8 mila euro a notte di Meryl Streep Notizie correlate Bollate, Meryl Streep in Villa Arconati nel trial per “Il diavolo veste Prada 2”Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Da Meryl Streep a Lady Gaga: il cast del Diavolo veste Prada 2 al completo alla première di New YorkLa world premiere de Il Diavolo veste Prada 2 si è tenuta a New York, accogliendo sul red carpet del Lincoln Center il cast al completo e tanti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Forse non sapete che Il Diavolo veste Prada 2 è stato girato in queste ville italiane...; Il Diavolo veste Prada 2 porta Milano al centro: le immagini delle location italiane; Il Diavolo veste Prada 2: ecco tutte le location del nuovo film (c’è molta Italia); Il Diavolo veste Prada 2: ecco tutte le location del nuovo film (c’è molta Italia). Il Diavolo veste Prada 2 porta Milano al centro: le immagini delle location italianeNel trailer del film in uscita il 29 aprile ci sono dei luoghi estremamente riconoscibili di Milano e del lago di Como. In attesa di scoprire la storia del sequel più atteso dell'anno ... corriere.it Il diavolo veste Prada torna al cinema, le scene girate a Milano: i set in città che potresti vedere durante il film (dal Quadrilatero alla Fashion Week)Il Diavolo veste Prada torna al cinema il 29 aprile 2026: Milano protagonista. Ecco le location che potrai riconoscere sul grande schermo. funweek.it "Il Diavolo veste Prada 2" porta Milano al centro: le immagini delle location italiane x.com Tra i più fotografati della settimana, c'è il cast del film “Il diavolo veste Prada 2”; e poi Eddie Murphy, Charlize Theron e un po' di sportivi - facebook.com facebook