Eynsford il villaggio più bello d'Inghilterra si trova a 30 minuti da Londra

Eynsford è un piccolo villaggio situato a circa 30 minuti di auto da Londra, spesso indicato come uno dei più belli d'Inghilterra. La località si distingue per le sue case tradizionali e il paesaggio caratteristico, che attira visitatori e residenti. La posizione permette di raggiungere facilmente la capitale britannica, mentre il villaggio mantiene un’atmosfera tranquilla e autentica.