Passaggio di armi dal porto di Livorno la denuncia dei vigili del fuoco USb | Uso improprio di una nostra squadra distolte risorse al soccorso

I vigili del fuoco hanno denunciato un impiego improprio di una loro squadra durante il passaggio di armi nel porto di Livorno. Secondo quanto dichiarato, le risorse sono state distolte dal loro compito principale di soccorso per svolgere attività di vigilanza, causando un potenziale rischio per la sicurezza pubblica. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Un uso "improprio" di una squadra di soccorso dei vigili del fuoco, a discapito della sicurezza della popolazione, "per la vigilanza per il passaggio di armi in porto". In contrasto, si evidenzia, con la missione istituzionale del Corpo, ovvero la salvaguardia della vita umana, la protezione.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Piombino, la denuncia di Usb: "In porto una nave carica di armi diretta in Arabia Saudita"Il cargo nella giornata del 1 aprile è ripartito intanto in direzione Napoli, il sindacato: "Continueremo a denunciare la militarizzazione delle... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Passaggio di armi dal porto, i vigili del fuoco Usb: Uso improprio di una nostra squadra; A Montichiari si cerca di bloccare un carico di armi per la guerra in Iran - BresciaToday; Livorno, la polizia sgombera il presidio contro una nave carica di armi Usa; Dall'aeroporto di Montichiari altri due carichi di armi leggere verso il Kuwait. Ravenna blocca il passaggio di container con esplosivi diretti a Israele. Il plauso di SchleinRAVENNA – Il sindaco Alessandro Barattoni chiude il porto di Ravenna al passaggio di armi verso il Medio Oriente. Lo hanno avvisato alcuni coraggiosi lavoratori portuali e il primo cittadino ha ... bologna.repubblica.it Armi per Israele, bloccati due container nel porto di Ravenna dopo la protesta dei lavoratori. Il ministro Tajani: «Non sono italiane»Due container di esplosivi diretti ad Haifa, in Israele, sono stati bloccati nel porto di Ravenna dopo una segnalazione di alcuni lavoratori portuali. Lo ha fatto Alessandro Barattoni, il sindaco ... corrieredibologna.corriere.it Il passaggio di gestione della piazza di spaccio nasce da una profonda crisi finanziaria del capo. Il dato più rilevante che emerge è come, nel contesto attuale, la vendita di stupefacenti non sembri più garantire i profitti di un tempo: il gestore uscente si è infatti facebook #CulturaDifesa #LoSaiChe Prima di avanzare, bisogna rendere possibile il passaggio. È quello che fanno i Guastatori dell’ #EsercitoItaliano. Tra i loro compiti: scavare trincee, realizzare fortificazioni, montare ponti tattici e intervenire nella bonifica di ordig x.com