Vigevano l’exploit di Vannacci spacca il centrodestra | Ghia è fuori

Notizia in breve

Il centrodestra a Vigevano si divide dopo il successo di un candidato, che ha ottenuto il 14% dei voti. La conseguenza principale è l’esclusione di un altro esponente dalla corsa. A Trecate, si discute su come il risultato possa incidere sul ballottaggio. Nel frattempo, due consiglieri comunali sono passati a un nuovo movimento politico, Futuro Nazionale. La situazione politica locale resta fluida e in evoluzione dopo le consultazioni.