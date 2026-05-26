Vigevano l’exploit di Vannacci spacca il centrodestra | Ghia è fuori
Il centrodestra a Vigevano si divide dopo il successo di un candidato, che ha ottenuto il 14% dei voti. La conseguenza principale è l’esclusione di un altro esponente dalla corsa. A Trecate, si discute su come il risultato possa incidere sul ballottaggio. Nel frattempo, due consiglieri comunali sono passati a un nuovo movimento politico, Futuro Nazionale. La situazione politica locale resta fluida e in evoluzione dopo le consultazioni.
? Punti chiave Come influenzerà il 14% di Vannacci il ballottaggio a Trecate?. Chi sono i due consiglieri passati a Futuro Nazionale?. Perché Vannacci ha attaccato direttamente il ruolo di Marina Berlusconi?. Cosa accadrà alla Lega dopo il commissariamento della sezione pavese?.? In Breve Furio Suvilla ottiene il 14% dei voti a Vigevano per Futuro Nazionale.. Paolo Previde Massara accederà al ballottaggio dopo l'esclusione di Riccardo Ghia.. L'assemblea costituente del movimento si terrà a Roma nel mese di giugno.. Alessandro Colucci di Noi Moderati contesta le provocazioni del generale Vannacci..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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